Yates wint nu ook laatste Pyreneeënrit

Simon Yates (Mitchelton-SCOTT) heeft zondag de vijftiende etappe in de 106e Tour de France gewonnen. Na 185 kilometer van Limour naar Foix had de 26-jarige Engelsman op de top van de Prat d'Albis 33 seconden voor op de Fransman Thibaut Pinot en de Spanjaard Mikel Landa. Xandro Meurisse was met een 22e plaats op 3:45 beste Belg.

De 27-jarige Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), elfde op 1:49, moest wat terrein prijsgeven, maar behield wel de gele leiderstrui. Hij heeft nu nog 1:35 voor op de Welshman Geraint Thomas en 1:47 op de Nederlander Steven Kruijswijk. Pinot is op 1:50 vierde, de Colombiaan Egan Bernal op 2:02 vijfde. Meurisse is op 28:25 negentiende.

Yates boekte zijn vierde zege van het seizoen. In deze Tour won hij ook al de twaalfde etappe. Eerder dit jaar bracht hij een rit in de Ruta del Sol (2.BC) en de tijdrit in Parijs-Nice (WT) op zijn palmares.

Maandag krijgen de renners een tweede rustdag. Dinsdag volgt een 177 kilmeter lange rit met start en aankomst in Nîmes, waar een massaspurt verwacht wordt.