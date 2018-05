Yates wint loodzware negende etappe van de Giro

Simon Yates heeft de negende rit van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Hij haalde het in de spurt van de Fransman Thibaut Pinot. Yates behoudt zo zijn roze trui. Morgen is er geen etappe, maar een rustdag.

Het Giro-peloton heeft vandaag een loodzwaar parcours gereden met een finale van bijna vijftig kilometer bergop. Tim Wellens begon de dag uitstekend en bevond zich in de kopgroep. De veertien vluchters hadden een voorsprong van iets meer dan zes minuten. Helaas hield onze landgenoot van Lotto-Fix All het tempo van de kopgroep niet vol. Hij moest aan de voet van de slotklim naar de Gran Sasso.

In de groep favorieten moest ook de Brit Chris Froome afhaken in de laatste twee kilometers naar de finish. Een beresterke Ciccone probeerde zich in de slotfase meermaals van de kopgroep te lossen. Zijn offensief was nooit een groot succes. Met nog anderhalve kilometer te gaan bleef er nog een klein groepje aan de leiding. De spurt werd een nek-aan-nek race tussen de Fransman Thibaut Pinot en de roze trui houder Simon Yates. De Brit van Mitchelton-Scott trok aan het langste eind in de laatste meters en behoudt zo zijn roze trui.