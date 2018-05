Tessa Wullaert is voor het tweede opeenvolgende jaar kampioen met haar Duitse club VfL Wolfsburg. Wullaert en co wonnen op de twintigste speeldag met 2-0 van Essen. Met nog twee speeldagen te gaan, kan Wolfsburg niet meer voorbij gestoken worden en zo is de vierde landstitel bij de vrouwen binnen.

Foto: Twitter/@TeamBelgica