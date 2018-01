Wozniacki wint Australian Open

Caroline Wozniacki (WTA 2) heeft de Australian Open gewonnen. De Deense versloeg in de finale in Melbourne de Roemeense Simona Halep. Die onttroont ze meteen als nummer 1 van de wereld.

Na een partij van liefst 2 uur en 50 minuten stond de 7-6 (7/2), 3-6 en 6-4 eindstand op het scorebord van de Rod Laver Arena.

Voor de 27-jarige Wozniacki, die in de halve finales Elise Mertens had uitgeschakeld, is het haar eerste grandslamtitel, de 28e WTA-toernooizege uit haar carrière. Op de US Open had ze al twee keer de finale bereikt (in 2009 en 2014).

Opnieuw nummer 1

Als toetje mag Wozniacki zich opnieuw nummer 1 van de wereld noemen. Ze bekleedde die positie voor het eerst in oktober 2010. Al 67 weken stond ze op WTA 1.

De Deense begon uitstekend aan de partij en kwam meteen 3-0 voor. Halep brak in het negende spel terug, waarna een tiebreak uitsluitsel moest brengen. Daarin trok Wozniacki aan het langste eind (7/2).

In set twee had Halep voldoende aan een break bij 4-3 om de set te pakken (6-3).

Derde set

De beslissende derde set, die begon na een korte onderbreking vanwege de warmte, ging na meerdere breaks gelijk op tot 5-4. Toen verzilverde Wozniacki haar eerste matchbal op de service van Halep.

Simona Halep , 26 jaar, stond net als Wozniacki voor de derde keer in een grandslamfinale en andermaal leed ze daarin een nederlaag. De vorige keren was op Roland Garros in 2014 en 2017. De Roemeense blijft voorlopig op zestien titels steken.

Wozniacki en Halep stonden zaterdag voor de zevende keer tegenover elkaar. De Deense leidt nu met 5-2.

Op de erelijst van de Australian Open volgt Wozniacki de Amerikaanse Serena Williams op. Die ontbrak dit jaar 'down under' nadat ze in 2017 voor het eerst mama werd.