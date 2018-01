Wozniacki is tegenstandster in halve finale

Elise Mertens neemt het donderdag in haar halve finale op tegen het nummer twee van de wereld Caroline Wozniacki. De Deense versloeg in haar kwartfinale de Spaanse Suarez Navarro (WTA-39) in drie sets: 6-0, 6-7 en 6-2.

Mertens speelde eerder al één keer tegen Wozniacki. Vorig jaar verloor ze in de halve finale van het tornooi van Bastad in drie sets van de Deense. Wozniacki is een voormalig nummer 1 van de wereld maar ze won nog nooit een grandslamtoernooi. Op de US Open was ze er al twee keer dichtbij maar zowel in 2009 (tegen Clijsters) als 2014 (tegen Serena Williams) trok ze in de finale aan het kortste eind.

Elise Mertens staat dit jaar voor de eerste keer op de hoofdtabel van de 'happy slam'. Een derde ronde op Roland Garros (in 2017) was haar beste resultaat tot dusver op een grandslam.