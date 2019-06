Wout van Aert wint tijdrit in Dauphiné

Wout van Aert heeft de tijdrit in de Dauphiné gewonnen. Hij klopt onder meer ex-wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin. Dylan Teuns verliest wel zijn gele trui aan Adam Yates.

In de wedstrijd zetten de renners van Deceuninck-Quick.Step de eerste richttijden neer: Julian Alaphilippe verbeterde de tijd van zijn ploegmaat Rémi Cavagna. Met een tijd van 34 minuten en 37 seconden deed hij 11 seconden beter dan zijn landgenoot. Daarna was het wachten op Tom Dumoulin, een kandidaat voor de eindzege is de Nederlander niet meer, maar in een tijdrit moet er altijd rekening gehouden worden voor de ex-wereldkampioen in deze discipline. Dat bleek ook: Dumoulin deed op zijn beurt 12 tellen beter dan de Franse chouchou.

Maar toen ging Wout van Aert van start. Onze landgenoot deed bij het eerste tussenpunt al 18 seconden beter dan de ex-wereldkampioen tijdrijden. Aan de finish werden dat er zelfs 47. Andermaal een absolute knalprestatie van onze landgenoot. Maar het was ook al snel duidelijk dat Dumoulin eigenlijk niet het referentiepunt was, want ook Tejay Van Garderen dook onder de tijd van de Nederlander. Wout van Aert benaderen lukte niet, want aan de finish moest de Amerikaan 31 seconden inboeten op onze landgenoot.

Vanaf dan was het uitkijken naar de strijd om het geel. Dylan Teuns verdedigde een voorsprong van drie seconden op Guillaume Martin, maar vooral Jakob Fuglsang (op 20 seconden), Wout Poels en Adam Yates (op 24 seconden) waren gevaarlijke klanten.