Wout van Aert wint BK veldrijden

Wout van Aert is in de duinen van Koksijde voor de derde keer op rij Belgisch kampioen veldrijden geworden. De wereldkampioen finishte solo, maar kreeg wel drie kwart race lang stevige concurrentie van Laurens Sweeck. Daan Soete vervolledigde het podium

Na vier minuten in de eerste ronde leek het kalf al even verdronken voor de concurrenten toen Wout van Aert een eerste keer doortrok en meteen een paar lengtes nam. Enkel Laurens Sweeck plooide niet en sloot op zijn tempo terug aan in het wiel van de wereldkampioen.

Daar bleef Sweeck ook lange tijd zitten tot hij voelde dat hij even goed of beter door de zware zandstroken kliefde dan van Aert. Op vier ronden van het einde trok Sweeck zelf in de aanval.

Een kloofje van een vijftal seconden was geslagen, maar de vechter in van Aert knokte terug en liet niet veel later Sweeck achter zich. Zo kon de topfavoriet dan toch de verwachte Belgische titel binnen halen en konhij nog twee ronden van een solo genieten.