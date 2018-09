Wout Van Aert verbreekt contract bij Sniper Cycling

Veldrijder Wout Van Aert heeft gisteravond eenzijdig zijn contract verbroken bij Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg Veranda's Willems-Crelan. Dat meldt Sniper Cycling.

Er zit een haar in de boter tussen Van Aert en het team van manager Nick Nuyens nu Sniper Cycling volgend jaar samengaat met het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij, eveneens een procontinentaal team. Van Aert moet het eerste seizoen de kopman van het team zijn, maar hij reageerde al misnoegd om dat hij niet op de hoogte was van de plannen. Eerder sprong al een partnership met het Ierse Aqua Blue Sport af.

Jumbo

Van Aert, die vanaf 2020 een contract heeft bij het Nederlandse Jumbo, verbrak gisteren zijn contract bij Sniper. "Dit ondanks het feit dat het teammanagement de voorbije week de situatie nog trachtte te deblokkeren, onder andere in de vorm van een verbeterd contractvoorstel voor 2019", meldt Sniper Cycling in een persbericht. "Van Aert is niet ingegaan op dat voorstel en heeft ervoor gekozen eenzijdig zij contract te verbreken met onmiddellijke ingang. Het teammanagement betreurt die beslissing."

De advocaten van de wielerploeg volgen de kwestie verder op en het team wenst geen verdere commentaar te geven. "Wij wensen evenwel - zoals reeds herhaaldelijk aangegeven - te verduidelijken dat wij in 2019 in elk geval als procontinentaal team actief zullen zijn."