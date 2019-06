Wout Van Aert rijdt Tour de France

Wout van Aert neemt in juli deel aan de Tour de France. Dat maakte zijn ploeg Jumbo-Visma zonet bekend. Voor Van Aert, momenteel actief in het Critérium du Dauphiné, wordt het zijn eerste grote ronde. “Wout is klaar voor die volgende stap”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma.

Ook Laurens De Plus maakt deel uit van de selectie van de Nederlandse ploeg. Sprinter Dylan Groenewegen en klassementsrenner Steven Kruijswijk zijn de kopmannen.

De 106e Tour de France start op zaterdag 6 juli op de Grote Markt in Brussel om op zondag 28 juli op de Champs-Élysées in Parijs te finishen.