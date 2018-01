Wout van Aert mag Parijs-Roubaix rijden

Veranda’s Willems – Crelan heeft een wildcard gekregen voor Parijs-Roubaix. Goed nieuws dus voor wereldkampioen veldrijden Wout van Aert, die dit jaar voor het eerst het klassieke voorjaar rijdt.

"We zijn enorm blij dat we mogen deelnemen aan een monument als Parijs-Roubaix", verklaart teammanager Nick Nuyens. "Tijdens deze wedstrijd is al heel wat wielergeschiedenis geschreven, het zal voor onze renners een unieke ervaring zijn. Ook met het oog op de ontwikkeling van Wout van Aert is deze deelname fantastisch nieuws. Hij kan nu van het begin tot het einde van het voorjaar ontdekken tot wat hij allemaal in staat is. Met Stijn Devolder hebben we ook iemand die zijn ervaring kan uitspelen in deze wedstrijd. We zijn organisator ASO dan ook dankbaar voor de wildcard."

"Opluchting"

Voor Wout van Aert vormt Parijs-Roubaix dus een mooie gelegenheid om te tonen tot wat hij in staat is op de weg. "Ik ben enorm tevreden dat we kunnen starten in Parijs-Roubaix", stelt de Belgisch kampioen veldrijden. "Een van de redenen waarom ik mijn veldritseizoen anders heb aangepakt dit jaar is omdat ik wil proeven van de topklassiekers in het voorjaar. In mijn voorbereiding zijn we er altijd vanuit gegaan dat we hier zouden starten, maar het is toch een opluchting dat we er effectief aan de start zullen staan."

"Past best bij mijn profiel"

"Parijs-Roubaix past misschien wel het best bij mijn profiel, zeker als je naar mijn lichaamsbouw kijkt. Over kasseien rijden is iets wat Ik graag doe, misschien dat mijn veldrittechniek daar wel voor iets tussen zit. Tijdens Parijs-Roubaix tellen de kleinste details, ook wat het materiaal betreft. We zullen ons tot in de puntjes moeten voorbereiden. Ik kijk er enorm naar uit om hier aan mee te werken." Parijs-Roubaix vindt dit jaar plaats op zondag 8 april.

Deelname aan Parijs - Roubaix is officieel!



We are excited to announce we will be participating for the first time in Parijs - Roubaix!



Meer info: https://t.co/uJPiaKAqXt pic.twitter.com/cNLLfUp3IE — Crelan - Charles (@Crelan_Charles) 25 januari 2018

Zeven wildcards

Blije gezichten dus bij Veranda's Willems - Crelan, ontgoocheling bij Sport Vlaanderen - Baloise en Wanty - Groupe Gobert. Zij grepen naast een wildcard. In totaal werden er zeven uitgedeeld. Vijf gingen er naar Franse teams, naast de ploeg van Wout van Aert mag ook het Belgische WB Aqua Protect Veranclassic deelnemen aan de Hel van het Noorden.