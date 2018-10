Wout Van Aert: “Blij dat ik aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen”

Wout van Aert gaat zijn crosseizoen afwerken voor het Cibel-Cebon Offroad Team. Midden september verbrak hij zijn overeenkomst met Sniper Cycling, sindsdien had hij geen ploeg. “Ik ben heel blij dat ik aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen”, zegt Van Aert aan VTM NIEUWS.

Na de contractbreuk met zijn vorige ploeg moest de wereldkampioen veldrijden op zoek naar nieuwe sponsors. De zoektocht en onzekerheid hebben de voorbije weken op zijn prestaties gewogen, geeft van Aert toe.

“Je zit er gewoon altijd met in je hoofd. Er zijn 1.001 dingen die we opeens moesten regelen. Vandaag was misschien een van de eerste dagen van de afgelopen tijd dat ik met een leuk gevoel uit bed ben gestapt. Ik ben dan ook heel blij dat ik aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen.”