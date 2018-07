WK-zege zorgde voor aardbeving(etje)

Dat er gefeest werd na de legendarische overwinning van onze Rode Duivels tegen Brazilië, da’s natuurlijk een open deur intrappen. Maar dat al die vreugde ook voor een aardbeving(etje) heeft gezorgd, is toch wel opvallend. Zo gooide seismologie.be vanochtend een tweetje de wereld in waarop een serieuze piek te zien is bij het eind van de wedstrijd. Wat gaat dat geven in onze halve finale tegen Frankrijk?