WK Wielrennen: zo schatten Belgische speerpunten kansen in

De Belgische renners starten zondag als outsiders tijdens de wegrit van het WK wielrennen in Innsbrück. Het uitgesproken klimparcours is niet in het voordeel van onze landgenoten, die starten met vier speerpunten.

Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Tim Wellens kregen van bondscoach Kevin De Weert een beschermde rol in de achtkoppige Belgische selectie. Geen enkele van de vier Belgische kopmannen mag echter tot de topfavorieten gerekend worden.

Vooral voor Van Avermaet lijkt het parcours - en in het bijzonder de Gramartboden (2,8 km aan gemiddeld 11,5% en uitschieters van 28%) in de slotronde - te steil te zijn. Van Avermaet is misschien iets minder imposant dit seizoen, maar hij gaat dit jaar sowieso aanvallen om een scenario zoals op de Olympische Spelen in Rio te herhalen.

Benoot schoot in het voorjaar met winst in de Strade Bianche eindelijk een keer de hoofdvogel af, maar lijkt op de steilste stukken in het nadeel met zijn lichaamsbouw.

Voor Dylan Teuns is het parcours in Oostenrijk misschien wel het meest geschikt. De Limburger verraste vorig jaar met een derde plaats in de Waalse Pijl en winst in onder meer de Ronde van Polen. Hij reed ook in de voorbije Vuelta naar enkele knappe ereplaatsen. Een overwinning bleef wel uit, waardoor de vraag gesteld wordt of hij opgewassen is tegen het vele buitenlandse klimmersgeweld.

Tot slot is er Tim Wellens, misschien wel de grootste Belgische troef. Wellens won dit seizoen al zeven keer, waarbij onder meer de Brabantse Pijl en een etappe in de Giro. Hij beschouwt zichzelf als een schaduwfavoriet, maar zal ook moeten afrekenen met een leger buitenlandse kanshebbers. Vooral de Fransman Julian Alaphilippe, de Spanjaard Alejandro Valverde en de Pool Michal Kwiatkowski springen meteen in het oog. En dan is er nog de onvermijdelijke Peter Sagan. De Slovaak won de voorbije drie wereldkampioenschappen, en kan nooit onderschat worden.