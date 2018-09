WK Wielrennen 2021 vindt plaats in Vlaanderen

Het WK wielrennen zal in 2021 in Vlaanderen worden gereden. Dat heeft de wielerunie UCI beslist. De tijdritten zullen gereden worden tussen Knokke en Brugge, de wegritten vertrekken in Antwerpen en komen aan in Leuven.

Precies 100 jaar na de eerste editie landt het WK opnieuw in Vlaanderen, en dat al voor de tiende keer. De editie in 2021 zal tussen 18 en 26 september plaatsvinden. In totaal worden er in die periode 11 regenboogtruien uitgedeeld.

Negen keer al werd het WK in België georganiseerd, de laatste keer was in Zolder in 2002 toen Mario Cippollini won. Volgend jaar vindt het WK plaats in Yorkshire, voor 2020 is er nog geen gaststad.