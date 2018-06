WK voetbal 2026 in VS, Canada en Mexico

Op het 68ste FIFA-congres in Moskou is zonet gestemd over de toewijzing van het WK voetbal in 2026. De keuze van de stemgerechtigden viel daarbij op de VS, Canada en Mexico.

Eén dag voor de start van het WK is in de Russische hoofdstad beslist wie binnen acht jaar de organisatie van het grootste voetbalfeest ter wereld op zich neemt. Daarin haalde het voorstel ‘United 2026’ van de Verenigde Staten, Canada en Mexico het met 67 procent van de stemmen. Daarmee wordt het het eerste WK ooit met drie gastlanden.