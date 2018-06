WK-exit dreigt voor Lionel Messi

Kroatië heeft zich op het WK voetbal in Rusland na een knappe 3-0 winst tegen Argentinië verzekerd van een plaats in de achtste finales. Voor de vicewereldkampioen en sterspeler Lionel Messi dreigt de uitschakeling in de groepsfase.

Ante Rebic scoorde in de 53e minuut de openingsgoal in Nizhny Novgorod, na een blunder van de Argentijnse doelman Caballero. Luka Modric verdubbelde met een knap schot in 80e minuut de Kroatische voorsprong. In de toegevoegde tijd legde Ivan Rakitic de 3-0 eindstand vast.

Kroatië is met 6 op 6 geplaatst voor de achtste finales. Argentinië heeft slechts 1 op 6 en flirt met de uitschakeling.

Morgen staan Nigeria en IJsland tegenover elkaar in de andere match van groep D. IJsland hield in zijn eerste duel Argentinië in bedwang (1-1), terwijl Nigeria met 0-2 verloor van Kroatië.

Op de slotspeeldag volgende week dinsdag (26 juni) staan Nigeria - Argentinië en IJsland - Kroatië op het programma.