Witsel over Nederlands team: "Ze worden steeds beter"

De Rode Duivels spelen morgen een oefenwedstrijd tegen Nederland. "De ploeg wordt steeds beter en is stilaan teruggekeerd naar de top", zegt Rode Duivel Axel Witsel aan VTM NIEUWS over het team van onze noorderburen.

De tegenstander van morgen, Nederland, speelde niet mee op de voorbije twee toernooien. Maar het team won afgelopen zaterdag wel nog met 3-0 van Duitsland in de Nations League. Een knap resultaat, vindt ook Rode Duivel Axel Witsel, "want Duitsland blijft toch één van de grootste landen". "Ze worden steeds beter en zijn stilaan teruggekeerd naar de top", zegt hij nog over het Nederlandse elftal.

"Geen vriendschappelijke wedstrijd"

"We weten heel goed dat het tegen Nederland nooit een vriendschappelijke wedstrijd is", zei Witsel nog. "Het wordt een echte derby, het wordt spannend."