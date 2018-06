Witsel: "Geen makkelijke wedstrijd tegen Tunesië"

De Rode Duivels kunnen morgen tegen Tunesië een belangrijke stap richting de tweede ronde zetten. De Tunesiërs verloren op de openingsspeeldag nipt van Engeland en spelen dus tegen de Belgen hun laatste troefkaarten uit.

"Het is een ploeg die fysiek sterk staat, het zal een intensieve wedstrijd worden. Ze zijn technisch goed, en dit wordt een van hun laatste kansen, dus het zal geen makkelijke wedstrijd worden", blikte Axel Witsel vandaag in het Spartakstadion al even vooruit op de wedstrijd.

Kritiek

Na Panama kwam er wat kritiek op het geleverde spel, vooral in de eerste helft bleef het spelniveau onder de verwachtingen.

"Wij waren tevreden na die wedstrijd, al had het in de eerste helft wel beter gemogen. Maar goed, er zijn nu eenmaal geen makkelijke wedstrijden op dit WK. Morgen moeten we alles geven om de kwalificatie proberen af te dwingen."

Schaduwfavoriet

De Belgen zijn als schaduwfavoriet gestart aan dit WK en de kansen lijken alleen maar te stijgen, nu heel wat toplanden punten laten liggen en in moeilijkheden zitten.

"We moeten ons vooral op onszelf concentreren en bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We willen op het elan van de tweede helft tegen Panama doorgaan. In die gesloten wedstrijd zijn we kalm gebleven, waardoor we uiteindelijk met 3-0 konden winnen. We kunnen dus spreken van een goede start."

Lees ook: Martínez: "Tunesië wordt een echte test"