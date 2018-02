Winterspelen officieel van start

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft tijdens de openingsceremonie de 23ste Olympische Winterspelen voor geopend verklaard. De Spelen vinden plaats in Pyeongchang.

Moon opende de Spelen na een toespraak van Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). "Jullie kunnen allemaal erg trots zijn. Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het is tijd voor Pyeongchang'', aldus de Duitser, die zich de voorbije periode al vaker lovend uitliet over het organisatiecomité.

"Nu is het aan de atleten. Het moment van de waarheid is daar. Jullie kunnen ons de komende weken inspireren en laten zien dat we in de sport allemaal gelijk zijn. Sport brengt mensen samen", aldus Bach. En hij had ook nog een duidelijke boodschap voor de atleten: "Je kan enkel genieten van je olympische prestatie als je de regels respecteert en clean blijft."

De Spelen werden vandaag dan wel officieel voor open verklaard, de competities zijn eigenlijk gisteren al gestart met het gemengd dubbel in het curling, een nieuwe discipline. In Pyeongchang staan vijftien sporten, onderverdeeld in 102 events, op het programma.