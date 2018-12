Wint Van Avermaet Kristallen Fiets 5e keer op rij? Onze journalist sprak met hem

Woensdag wordt de Kristallen Fiets uitgereikt. Dat is de prijs voor beste Belgische wielrenner van het jaar. Greg Van Avermaet kan voor de vijfde opeenvolgende keer winnen. Sportjournalist Merijn Casteleyn sprak hem vanmorgen voor zijn training.

“Ik ben al goed aan het trainen, maar het is nog even relaxed. Ik denk dat dat de ideale manier is om een seizoen voor te bereiden”, zegt Van Avermaet. Volgende week vertrekt Van Avermaet trouwens op trainingskamp met zijn nieuwe CCC-ploeg.

Over de Kristallen Fiets blijft Van Avermaet nog even voorzichting. “Dit jaar zijn er toch wel een paar renners doorgebroken, zoals Lampaert en Wellens, die een heel sterk seizoen rijdt. Ik denk dat we met zo een vijf à zes man op een deftig niveau zitten. Dus ik denk dat het moeilijk is om op iemand in te zetten”, zegt Van Avermaet.