Wint Federer zondag 20ste Grand Slam?

Roger Federer (ATP 2) heeft zich vlot geplaatst voor de finale van de Australian Open in Melbourne. De Zwitserse titelverdediger zag zijn Zuid-Koreaanse tegenstander Hyeon Chung (ATP 58) opgeven.

Na 1 uur en 3 minuten en bij een 6-1, 5-2 achterstand besliste Chung de handdoek te gooien. Hij had zich kort daarvoor laten behandelen aan de linkervoet omdat hij last had van blaren.

Chung, 21, had op weg naar de halve finale onder meer de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) en de Serviër Novak Djokovic (ATP 14) uitgeschakeld. Hij werd zo de eerste Zuid-Koreaan bij de laatste vier van een grandslam. Maar tegen Federer, tegen wie hij voor het eerst speelde, werd Chung vanaf het begin overklast.

Tegenstander Cilic

Roger Federer staat zondag in de finale tegenover de Kroaat Marin Cilic (ATP 6). Die was met 6-2, 7-6 (7/4) en 6-2 te sterk voor de Brit Kyle Edmund (ATP 49).

Tegen Cilic, 29, speelde de 36-jarige Federer al negen keer. Daarin trok de Swiss Maestro acht keer aan het langste eind.

Twintigste grandslamzege?

Roger Federer telt negentien grandslamzeges (in het enkel) op zijn erelijst, een absoluut record. Op de Australian Open was hij al vijf keer de beste: in 2004, 2006, 2007, 2010 en 2017.

Marin Cilic speelt zondag zijn eerste finale in Melbourne. Zijn beste resultaat 'down under' tot dusver was een halve finale in 2010. De Kroaat telt één grandslamtitel op zijn erelijst. Hij won de US Open in 2014. Vorig jaar kreeg hij een tweede kans op een grandslam, maar toen verloor hij kansloos (6-3, 6-1, 6-4) van Federer in de finale van Wimbledon.