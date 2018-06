Winnende Martin ziet Thomas geel nemen

Daniel Martin heeft de vijfde etappe van de Dauphiné gewonnen. De Ier was de sterkste in een aankomst bergop. Geraint Thomas neemt de leidersplaats over van Gianni Moscon. Zo blijft de gele truo op de schouders van een renner van Team Sky.

De vroege vlucht van de dag werd gevormd door negen renners, waaronder onze landgenoten Thomas De Gendt en Laurens De Plus. Onder druk van BORA-hansgrohe verkleinde het peloton de achterstand op twintig kilometer van de aankomst tot één minuut. De Plus, Edet en Ravasi hielden het het langst vol, maar ook zij werden op de slotklim naar Valmorel ingerekend.

Daniel Martin sprong in het slot weg, terwijl leider Moscon moest lossen in de groep der favorieten. Ploegmakker Geraint Thomas mocht voor eigen rekening rijden en reed richting Martin, maar kon hem net niet meer inhalen. De Welshman werd wel de nieuwe leider. Tiesj Benoot reed als eerste Belg naar een 23e plaats in de rituitslag. Morgen wacht de renners in de voorlaatste etappe van de Dauphiné een korte bergetappe van 110 kilometer tussen Frontenex en La Rosière Espace San Bernardo.