Wind gooit roet in eten bij Winterspelen

Op de Winterspelen in Zuid-Korea blijft de hevige wind voor problemen zorgen. Daardoor moesten er al verschuivingen in het programma gebeuren. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt zich voorlopig geen zorgen.

Door de hevige wind werden gisteren de slopestylekwalificaties bij de vrouwen geannuleerd. Daardoor mochten alle snowboarders vandaag aantreden in de finale. Maar ook die werd even uitgesteld door de slechte weersomstandigheden. Ook de reuzenslalom bij de vrouwen werd uitgesteld. Net zoals de afdaling bij de mannen gisteren. Beiden nummers gaan nu door op donderdag.

Voorlopig maakt het Olympisch Comité zich nog geen zorgen over de verschuivingen in het programma. De woordvoerder van het IOC, Mark Adams, omschreef het als “een vervelende kwestie”. Maar volgens hem is de einddatum verschuiven niet aan de orde. "Het is nu dag drie. Kom terug op dag veertien en dan bespreken we dit nog eens", verklaarde Adams aan enkele journalisten.

Reservedagen voorzien

Volgens Adams is het ook nog te vroeg om over een verlenging van de Spelen te praten. "Er zijn reservedagen voorzien zodat er genoeg tijd is om alle competities af te werken. Bovendien worden atleten vaak geraadpleegd alvorens er wordt beslist om een competitie uit te stellen." De eindverantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de bevoegde federatie.