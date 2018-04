Wilmots: "Vader Courtois lekte opstelling EK"

De vader van Thibaut Courtois lekte de ploegopstelling op het EK 2016 naar de pers. Dat heeft ex-bondscoach van de Rode Duivels, Marc Wilmots, gezegd in een interview met de Franse tv-zender beIN Sports.

Thibaut Courtois had op het EK 2016 in Frankrijk twee keer kritiek op de tactiek van Marc Wilmots. De bondscoach heeft dat altijd vergoelijkt en haalt in een interview met de Franse tv-zender BeIN Sports uit naar de vader van Thibaut Courtois, Thierry.

“Thibaut is achteraf op zijn woorden teruggekomen”, aldus Wilmots. “Hij was gefrustreerd, dat begrijp ik. Ik heb er alleen een probleem mee dat wanneer ik om 18 uur theorie geef om 18.15 uur de opstelling op alle websites staat. Dat betekent dat een speler de selectie heeft doorgespeeld. Dat is erg. Franse journalisten hadden het bewijs dat vader Courtois dat deed. Dat vind ik jammer. Dat is in het voordeel van de tegenstander.”

(Lees verder onder de tweet)

Marc Wilmots : « Le père de Courtois divulguait la composition d’équipe à la presse pendant l’Euro 2016 »

Retrouvez l'interview en intégralité ici : https://t.co/IMz6yLXQgx

pic.twitter.com/6VqnxW09iV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 april 2018

Courtois reageert in Het Nieuwsblad. Hij is boos en aangeslagen tegelijk. “Dit is een zeer zware beschuldiging”, zegt hij. “Ik begrijp het niet. Ik ben zelf topsporter geweest, coach én technisch directeur. Als je samen voor één doel werkt, zijn lekken uit den boze. Het is dan ook onzin. Grote onzin. Als hij zegt dat hij bewijzen heeft, dat hij er dan mee op de proppen komt.”