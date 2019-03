Willem II bereikt bekerfinale na knotsgekke strafschoppenserie

Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de Nederlandse KNVB-beker. De ploeg van Adrie Koster haalde het van AZ, na penalty's. Doelman Wellenreuther was de matchwinnaar, want AZ kon maar één penalty scoren.

In de knotsgekke strafschoppenreeks stopte de Duitse keeper van Willem II de eerste drie penalty's van AZ. Nadat Bjørn Johnsen de vijfde penalty op de paal trapte, was Willem II zeker van winst, dat trouwens ook maar twee keer scoorde.

Ajax

Voor de ploeg van Adrie Koster is het de eerste keer sinds 2005 dat ze de finale halen. Daarin zullen ze het opnemen tegen Ajax, dat woensdag titelverdediger Feyenoord met 0-3 versloeg.

AZ Alkmaar verloor dit seizoen al twee keer van Willem II. Vorige zondag ging het nog met 2-0 onderuit in Tilburg.

Gelijkspel

In het duel tussen Adrie Koster en John Van Den Brom stond het na 90 minuten voetballen 1-1.

Calvin Stengs opende de score voor AZ, met een schot vanop zo'n 20 meter.

Na de rust zette Willem II meer druk. In de 64e minuut zorgde Alexander Isak voor de gelijkmaker. De thuisploeg miste nadien nog enkele grote kansen, maar was uiteindelijk toch de sterkste in de strafschoppenreeks.

Op 5 mei neemt Ajax het in De Kuip op tegen Willem II, dat al twee keer de beker won.