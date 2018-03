Wiggins: "Ben slachtoffer van heksenjacht"

Bradley Wiggins voelt zich het slachtoffer van een heksenjacht. Dat liet de Tour de France-winnaar van 2012 weten aan de BBC. De Brit nam zelf contact op met de openbare omroep en was niet mals voor het onderzoek. "Dit is kwaadaardig, iemand probeert mijn reputatie te besmeuren. Ik ben slachtoffer van een heksenjacht."

De 37-jarige bestrijdt dat hij in de aanloop naar de door hem gewonnen Tour de France van 2012 een verboden middel heeft gebruikt met als doel om beter te presteren. "Tijdens mijn carrière heb ik nooit de ethische lijn overschreden", aldus Wiggins in een reactie op het onderzoek van een Britse parlementaire commissie.

De Brit had medische toestemming gekregen om in de aanloop naar de Tour de corticosteroïde triamcinolon, dat op de dopinglijst staat, te gebruiken tegen zijn astma. Volgens de parlementariëre commissie was er echter geen medische noodzaak, maar gebruikte Wiggins het middel om beter te presteren. "Daar klopt helemaal niets van", reageerde Wiggins.

"Als ik iemand vermoord zou hebben, dan zou ik meer rechten hebben dan in dit proces. Het gebruik kwam er wel degelijk uit medische noodzaak. Ik moet nu met de gevolgen leven. Mijn kinderen worden ook niet gespaard. Het is een levende hel. Ik ben heel benieuwd wie de bron is. Dit is laster. Kom naar buiten. Dit is een serieuze zaak. Ik durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat ik niet heb valsgespeeld. Ik heb hard gewerkt. De ergste beschuldiging is dat men zegt dat ik de wielersport nog maar eens in een kwaad daglicht heb gezet."