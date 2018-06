Wie/wat gaat mee op vliegtuig met Duivels?

Deze middag zijn de Rode Duivels vertrokken naar het Russische Sheremetyevo voor het WK voetbal. Ze vliegen mee in de Trident van Brussels Airlines, het vliegtuig dat in een Duivels jasje werd gestoken. Maar behalve de 24 voetbalspelers gaan er nog heel wat andere personen (én voorwerpen) mee. Een lijstje van de meest opmerkelijke dingen vindt u hier.

Er zitten ook 55 journalisten en 34 staffmedewerkers (dokters, koks, enzovoort) op het vliegtuig. De voetbalspelers zelf zitten op een gepersonaliseerde stoel, met hun naam op de hoofdsteun vermeld. Het cabinepersoneel draagt een speciaal uniform dat helemaal in thema is. In de safety video die getoond wordt, hebben de Rode Duivels de hoofdrol. Die video zal voortaan altijd in de Trident getoond worden.

Speculoospasta

Verder zitten er ook 90 voetballen, 150 paar schoenen en 1.300 voetbalshirtjes in het laadruim. Opmerkelijk: ook speculoospasta gaat mee. Zo kunnen de Duivels in het verre Rusland toch nog genieten van een typisch Belgisch product.