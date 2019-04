Wielrenner Peter Kennaugh zet carrière even 'on hold'

Peter Kennaugh zet zijn wielercarrière even 'on hold'. De Brit last een pauze in omdat hij met sukkelt met zijn mentale gezondheid.

Bora-Hansgrohe, het team van de 29-jarige Kennaugh, zegt de renner volledig te steunen. "Wij danken Peter voor zijn bijdrage en wensen hem het beste in zijn herstelproces. We kijken uit naar zijn volledige comeback als profrenner", zegt teammanager Ralph Denk vrijdag op de ploegwebsite.

Kennaugh bedankt op zijn beurt de ploeg voor de steun en het begrip om "te kunnen herstellen weg van de sport". "Ik wens de ploeg het beste voor de rest van het seizoen", stelt hij. Kennaugh is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Duitse formatie, waar Peter Sagan kopman is.

Vorig jaar schreef hij de GP Pino Cerami op zijn naam. Als renner van Sky won Kennaugh onder meer de Ronde van Oostenrijk, twee ritten in de Dauphiné en twee keer het Brits kampioenschap op de weg.

De Brit, die net als Mark Cavendish van het eiland Man afkomstig is, was voor zijn wegcarrière een succesvol baanrenner. Zo werd hij in 2012 wereld- en olympisch kampioen ploegenachtervolging.