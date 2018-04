Wielrenner Michael Goolaerts overleden

Wielrenner Michael Goolaerts (23) is overleden in het ziekenhuis in Rijsel. Dat meldt zijn team Veranda's Willems-Crelan. Goolaerts kwam vandaag ten val tijdens Parijs-Roubaix op de kasseistrook van Viesly. De renner kreeg een hartstilstand en werd ter plaatse gereanimeerd. De jonge wielrenner werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Rijsel.

"Het is met immense droefheid dat we het overlijden van onze renner en vriend Michael Goolaerts moeten meedelen", zegt zijn team. "Michael is zondagavond overleden om 22.40 uur in het ziekenhuis van Rijsel in de aanwezigheid van zijn geliefden, die we in onze gedachten houden. Hij is gestorven aan een hartstilstand, medische hulp kon niet meer baten."

Voorlopig wordt er niet verder gecommuniceerd, zodat de familie en vrienden tijd krijgen om dit immense verlies te verwerken. "We danken jullie om de privacy van zijn familie te respecteren", klinkt het nog in de mededeling. .

Wielerwereld in rouw De wielerwereld reageert verslagen op het overlijden van de jonge wielrenner.

De hele avond hopen op het beste, bang zijn voor het slechtste. Bang dat dit bericht zou komen... Veel sterkte aan Michael’s familie, vrienden en team. Het ga je goed. RIP Michael https://t.co/LFbO0ZGHtn — Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) 8 april 2018

Our thoughts go to the family, friends and team of Michael Goolaerts in these unimaginable moments of sadness! May he rest in peace. https://t.co/bm8kzhbu7W — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 8 april 2018

Devastating news. Our most sincere condolences to the family, friends and team of Michael Goolaerts. https://t.co/FatycNd2Y4 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 8 april 2018