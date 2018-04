Wielrenner Goolaerts in levensgevaar na hartstilstand

Michael Goolaerts (Veranda's Willems-Crelan) is vanmiddag per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Rijsel. "De renner verkeert nog steeds in ernstige toestand", bevestigt het ziekenhuis aan VTM NIEUWS. Volgens een officieel communiqué verkeert de renner nog steeds in levensgevaar.

Omstreeks 14u kwam de 23-jarige Goolaerts tijdens Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour) ten val op de kasseistrook van Viesly. Volgens dezelfde bron had hij na een hartstilstand het bewustzijn verloren.

De Belgische renner werd eerst ter plaatse gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, vooraleer hij per helikopter naar het ziekenhuis werd overgebracht.