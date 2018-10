Jimmy Duquennoy, een 23-jarige wielrenner uit Doornik, is gisterenavond onverwacht overleden.

Duquennoy kwam uit voor WB Aqua Protect Veranclassic, een procontinentale ploeg.

Hij had nog een blanco erelijst bij de profs. Dit seizoen was zijn beste uitslag een tiende plaats in Dwars door West-Vlaanderen.