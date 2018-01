'Wielemie': "Moeilijkste is datum kiezen"

Rolstoelatlete Marieke Vervoort is het vechten tegen haar spierziekte moe. 'Wielemie' is fysiek en mentaal zo verzwakt van het strijden tegen de ongeneeslijke spieraandoening dat ze steeds concretere plannen heeft om euthanasie te plegen. "Het moeilijkste is een datum te kiezen", zo vertelde ze in een interview op radiozender Joe.

De 38-jarige Vervoort legt uit dat de ziekte de laatste tijd steeds harder toeslaat. "Mijn zicht is een stuk achteruitgegaan, net als mijn handenfunctie. Met de pijn gaat het helemaal niet goed. Ik verlies regelmatig het bewustzijn en lig te huilen van de pijn (zo hard) dat ze mij horen roepen tot de hoek van de straat. Het is soms onmenswaardig."

Euthanasie

Om een einde te kunnen maken aan het lijden, denkt de paralympisch kampioene van Londen 2012 steeds vaker aan euthanasie. "We zijn opnieuw bezig met het papierwerk. Om de vijf jaar moet je die vernieuwen. Ik heb al drie dokters, nu moet ik nog naar een psychiater gaan en dan is het effectief in orde. Daarna komt het moeilijkste van allemaal en dat is een datum kiezen. Maar ik kan echt niet meer, kan het niet meer volhouden."

Vervoort zegt nog heel wat hartverwarmende steun te krijgen. Maar dat weegt niet op tegen het uitzichtloze lijden. "Het moet iets of wat menswaardig blijven", zegt ze. "Dat is het niet meer. Als je het bewustzijn verliest, ligt te roepen van de pijn en leeft van bed naar zetel en omgekeerd, dan wordt het moeilijk."

Poortkatheter

Intussen wacht Vervoort op het plaatsen van een derde poortkatheter, waarlangs medicatie onmiddellijk in het bloed terechtkomt. De tweede katheter werd, zo legt ze uit op Facebook, gisteren verwijderd omdat er een bacterie in haar bloed was vastgesteld.

Marieke Vervoort heeft als rolstoelatlete een indrukwekkende erelijst, met onder meer vier paralympische medailles. Op de Paralympics van 2012 won ze goud (100m sprint) en zilver (200m), vier jaar later in Rio zilver (400m) en brons (100m). In 2015 kreeg Vervoort de Vlaamse Reus.