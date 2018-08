Wie loot Club in de Champions League?

Om 18 uur begint in Monaco de loting voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge zit als enige Belgische ploeg in pot 4. Omstreeks kwart voor zeven kent blauw-zwart dan z'n drie tegenstanders in het kampioenenbal. Jullie kunnen de loting hier live volgen met commentaar van Peter Morren.

Dit is nog eens de verdeling van alle potten:

Pot 1

Real Madrid (Spa)

Atlético Madrid (Spa)

FC Barcelona (Spa)

Bayern München (Dui)

Manchester City (Eng)

Juventus (Ita)

PSG (Fra)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Pot 2

Borussia Dortmund (Dui)

FC Porto (Por)

Manchester United (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Napoli (Ita)

Tottenham Hotspur (Eng)

AS Roma (Ita)

Benfica (Por)

Pot 3

Liverpool (Eng)

Schalke 04 (Dui)

Olympique Lyon (Fra)

AS Monaco (Fra)

CSKA Moskou (Rus)

Ajax (Ned)

PSV (Ned)

Valencia (Spa)

Pot 4