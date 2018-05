Wickmayer overleeft eerste ronde niet

Yanina Wickmayer is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld door de ervaren Samantha Stosur. Stosur, die in 2010 al eens een finale speelde op het tennistornooi van Parijs, won met 6-2 en 6-4. De wedstrijd werd door een regenpauze in twee delen afgewerkt.

Wickmayer mocht onverwacht aantreden op de hoofdtabel van Roland Garros. Als eerste reserve werd ze in allerijl opgevist, want Wickmayer liet wegens een rugblessure de kwalificaties voor het grandslam tornooi aan zich voorbijgaan. Geen ideale voorbereiding dus voor onze landgenote.

Het stond 3-2 in het voordeel van de Australische toen regen de spelbreker werd. Na de regenpauze ging Stosur op haar elan verder en won de eerste set met 6-2. Wickmayer vocht terug in de tweede set. Ze ging aggressiver tennissen, maar dat was niet genoeg om Stosur te verslaan. De wedstrijd kantelen lukte niet en zo eindigde de tweede en beslissende set op 6-4 en exit Wickmayer.