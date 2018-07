Wickmayer naar tweede ronde Wimbledon

Yanina Wickmayer (WTA 101) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Ze versloeg de Duitse qualifier Mona Barthel (WTA 118) in twee sets. Na 1 uur en 19 minuten stond de 7-5, 6-4 eindstand op het scorebord van court 8.

Het was de vijfde ontmoeting tussen de 28-jarige Wickmayer en de een jaar jongere Barthel. 'Wicky' leidt nu met 4-1. In de tweede ronde staat Yanina Wickmayer tegenover de Duitse Andrea Petkovic (WTA 95).

Wickmayer staat sinds 2008 onafgebroken op de hoofdtabel van Wimbledon. Haar beste resultaat op het Londense gras haalde ze in 2011, toen de vierde ronde (tegen de latere winnares Petra Kvitova) het eindstation was. Vorig jaar sneuvelde ze op de All England Club in de tweede ronde (tegen Garbine Muguruza, ook de latere winnares).

Met Elise Mertens (WTA 15), Kirsten Flipkens (WTA 45) en Alison Van Uytvanck (WTA 47) staan nog drie Belgische vrouwen op de hoofdtabel maar zij komen maandag niet in actie.