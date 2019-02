Wickmayer bereikt finale in Shrewsbury

Yanina Wickmayer (WTA 126) heeft zich in het Engelse Shrewsbury geplaatst voor de finale. Ze versloeg de Française Harmony Tan (WTA 301) in twee sets.

De 29-jarige Wickmayer, het eerste reekshoofd op het ITF-indoortoernooi, klopte de Franse in twee sets: 7-5 en 6-4. De wedstrijd duurde net geen anderhalf uur.

In de finale treft onze landgenote de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov (WTA 152) of de Russin Vitalia Diatchenko (WTA 127).

Dubbelspel

Later vandaag moet Wickmayer nog eens aan de bak in het dubbeltornooi. Daar staat ze, geflankeerd door de Australische Arina Rodionova, in de halve finales. Ze nemen het op tegen de Canadese Sharon Fichman en de Amerikaanse Maria Sanchez.