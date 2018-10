Westerlo diende al klacht in voor matchfixing

Tweedeklasser KVC Westerlo diende vorig jaar al een officiële klacht in tegen mogelijke matchfixing. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in het seizoen 2016-2017 moest de laatste in de stand (Moeskroen) winnen op het veld van KV Kortrijk om de degradatie te ontlopen.

Westerlo, dat voor aanvang van de dertigste speeldag voorlaatste stond in het klassement met twee punten meer dan Moeskroen, werd in eigen huis verslagen door Racing Genk met 0-4. Moeskroen won wél op het veld van Kortrijk na een veelbesproken wedstrijd. Voor rust kwam Moeskroen makkelijk op 0-1 na een goal van Trezeguet, na rust fronste iedereen de wenkbrauwen na een bijzonder vreemde owngoal van Vladimir Kovacevic.

Bayat betrokken?

Of Mogi Bayat de wedstrijd in kwestie beïnvloed heeft, is nog onduidelijk. De voetbalmakelaar had in dat moment wel verschillende spelers van zowel KV Kortrijk als Moeskroen in zijn portefeuille.