Wereldkampioene turnen Nina Derwael 'Sportverdienste van het jaar'

Gymnaste Nina Derwael is de laureate van de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

Derwael schreef vorige week Belgische sportgeschiedenis door als eerste Belgische turnster wereldkampioene te worden. Ze deed dat in Doha met goud aan de brug met ongelijke leggers. Daarnaast werd ze in Qatar ook vierde in de allroundcompetitie en vierde aan de balk.

In augustus verlengde de 18-jarige Truiense op het EK in Glasgow haar Europese titel aan de brug en won ze zilver aan de balk.

Vorig jaar kreeg Derwael al de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) na haar Europese titel en WK-brons aan de brug.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen. Een jury van (oud)sportkampioenen kiest de laureaat.

Vorig jaar ging de trofee naar David Goffin. De tennisser volgde toen meerkampster Nafi Thiam op.