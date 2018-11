Wereldkampioene Nina Derwael gehuldigd in Sint-Truiden

Wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers Nina Derwael wordt in Sint-Truiden gehuldigd. De kersverse wereldkampioene wordt ook ereburger van de stad. Na de huldiging maakt de wereldkampioene tijd vrij voor de fans.

Derwael schreef vorige week Belgische sportgeschiedenis door als eerste Belgische turnster wereldkampioene te worden. Ze deed dat in Doha met goud aan de brug met ongelijke leggers. Daarnaast werd ze in Qatar ook vierde in de allroundcompetitie en vierde aan de balk.

In augustus verlengde de 18-jarige Truiense op het EK in Glasgow haar Europese titel aan de brug en won ze zilver aan de balk. Vorig jaar kreeg Derwael al de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) na haar Europese titel en WK-brons aan de brug.

