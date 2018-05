Wereldkampioen snooker staat naakt de pers te woord

Mark Williams (43) is na vijftien jaar opnieuw wereldkampioen snooker. Het is al de derde wereldtitel voor de Welshman. In een spannende finale haalde Williams het van de Schot John Higgins met 18-16.

De laatste wereldtitel van Williams dateert al van 2003. Sindsdien haalde hij nog één keer de halve finales en twee keer de kwartfinales. Vorig jaar kon Williams zich zelfs niet plaatsen voor het WK en dacht hij aan stoppen.

Om die reden beloofde hij tijdens dit WK om de aansluitende persconferentie naakt te geven, indien hij wereldkampioen werd. Williams hield woord en daagde alleen met een handdoek om de lendenen op de persconferentie op. Wanneer hij veilig aan tafel zat, verdween ook de handdoek.

"Naakt radslag"

“Ik kijk er al naar uit om volgend jaar terug te komen, maar dan ga ik mijn mond wel houden en geen domme dingen beloven. Alhoewel, voor een vierde titel zou ik het zo opnieuw doen. Als ik volgend jaar weer win, doe ik hier naakt een radslag.”

"Don't come too close!"@markwil147 is true to his word in his press conference... #EurosportSnooker pic.twitter.com/Qa36to6VvJ