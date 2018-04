Wereldgoal Neves in Engelse tweede klasse

In Engeland viel woensdagavond een fantastisch doelpunt van de Portugese middenvelder Ruben Neves, dat we niet snel gaan vergeten. Neves besliste met zijn prachtige volley vanop 30 meter de topper tussen Wolverhampton Wanderes en Derby County. De Wolves wonnen met 2-0 van Derby en hebben nog twee punten nodig om de promotie naar de Premier League te verzekeren. Bekijk de pegel van Ruben Neves hier: WOW! @rubendsneves_ trapt @Wolves enig mooi op voorsprong! pic.twitter.com/1RR2GhxvJB — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 11 april 2018