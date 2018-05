Wereldgoal nekt België in halve finale EK

De U17 van de Rode Duivels hebben hun halve finale op het Europees Kampioenschap verloren van Italië met 2-1. De Italianen stonden aan de rust verdiend op voorsprong, maar België vocht zich weer in de match en maakte via Vertessen gelijk. In de slotfase schoot Vergani met een absolute wereldgoal Italië naar de finale.

België begon niet te best aan de wedstrijd. Italië kreeg de betere kansen en doelman Shinton (Club Brugge) zorgde ervoor dat de openingsgoal van de Italianen uitbleef. Op het halfuur was het toch prijs. Een vlotte combinatie in het strafschopgebied leverde de voorsprong op voor Italië. Gyabuaa schiet aan de tweede paal binnen, de Belgen konden er alleen maar naar kijken.

België groeide naarmate de wedstrijd vorderde en in de tweede helft konden ze het evenwicht herstellen. De Rode Duivels werden zelfs baas over de Italianen en op het uur leverde dat ook de gelijkmaker op. Een snelle aanval via Raskin werd met een gekruist schot afgewerkt door Vertessen (PSV).

Op vijf minuten van het einde was daar plots Italië weer. Vergani controleerde de bal enkele meters buiten de zestien en twijfelde niet. Met rechts schoot hij het leer heerlijk in doel. België had geen antwoord meer in huis en verliest de halve finale van Italië. Vanavond vechten Engeland en Nederland om de andere plek in de finale.