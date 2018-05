Wellens is ziek en geeft op in de giro

Vandaag wordt de koninginnenrit gereden in de Giro d’Italia, maar dat zal zonder landgenoot Tim Wellens zijn. De renner van Lotto Fix-All, die op indrukwekkende wijze de vierde rit won, sukkelde de voorbije dagen met een keelontsteking en opkomende bronchitis. Gisteren na de etappe maakte Wellens koorts.

“Tim maakte koorts, waardoor het uiteraard niet opportuun is om hem verder te laten rijden, logischerwijze een gevolg van de vermoeidheid. Tim is iemand die elke dag elk kansje wil grijpen en niet gemaakt is om zich te verstoppen in de buik van het peloton. Hij moet nu recupereren en daarna kan hij focussen op nieuwe doelen”, vertelt ploegdokter Steven Bex in een persbericht.

Tim Wellens reageerde zelf ook al op zijn opgave. “Opgeven in een grote ronde is niet leuk, maar mijn ritoverwinning zorgt ervoor dat mijn Giro geslaagd is. Al had ik graag nog een gooi gedaan naar een tweede zege. Al na de reis van Israël naar Sicilië voelde ik alsof ik niet voldoende slaap kon inhalen. Je merkt in het peloton al serieuze sporen van vermoeidheid, en de strijd onder de klassementsrenners moet eigenlijk nog echt losbarsten.