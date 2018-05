Welke Rode Duivels gaan naar Rusland?

Om 12 uur deze namiddag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor het WK in Rusland bekend. Ook deze keer is de hamvraag of Radja Nainggolan al dan niet in de selectie zal zitten. Gisteren waren er al berichten dat de middenvelder van AS Roma - die al langer op gespannen voet leeft met de bondscoach - opnieuw een ticket voor het WK misloopt.

Zijn officiële fanclub kreeg gisteren te horen dat Nainggolan niet naar Rusland mag. Dat zeggen ze aan VTM NIEUWS. De bondscoach zou Nainggolan zélf op de hoogte hebben gebracht. De fanclub, waar ook de broer van de Nainggolan bij betrokken is, postte na dat telefoontje een korte boodschap op Facebook. "Speechless", stond er bij een foto van de teleurgestelde speler. Voorlopig blijft het bij speculaties, want de berichten werden nog niet officieel bevestigd.

Om 12 uur vanmiddag zullen we het zeker weten, want dan maakt Martinez zijn selectie bekend in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke. Dan kennen we de namen van de 23-koppige selectie en 12 reserves voor het komende WK in Rusland.

