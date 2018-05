Weiler aan de slag bij Al Shabab

René Weiler (44) heeft een nieuwe club gevonden sinds zijn vertrek bij RSC Anderlecht. De Zwitser bereikte een akkoord met Al Shabab. Hij wordt er hoofdtrainer vanaf volgend seizoen, dat maakte de Saudische club bekend.

In september vorig jaar nam Anderlecht afscheid van Weiler, vier maanden nadat hij paars-wit kampioen had gemaakt. Toch bleef de Zwitser kritiek krijgen voor het slabakkende spelniveau. Toen Anderlecht zijn competitiestart misliep, leidde dat het ontslag in van Weiler. Hij was er aan de slag sinds de zomer van 2016.

Nu trekt hij naar Al Shabab waar eerder ook Michel Preud’homme en Emilio Ferrera trainer waren. De Saudische club beëndigde het afgelopen seizoen op de tiende plaats in de nationale eerste klasse. Al Shabab won in het verleden al zes landstitels, de laatste in 2012 onder leiding van Preud’homme.