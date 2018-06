Weervrouw voorspelt #BELPAN

“Veertig procent kans”, dat zegt de weervrouw van Panama over de wedstrijd tussen België en Panama, vanavond. Maar of ze nu de kans op neerslag of de overwinningskansen van de Panamezen bedoelt, laat ze in het midden.

Volgens Annette Quinn, die weervrouw is bij Canal 2 in Panama, zal Panama vanavond zeker winnen. Reden volgens haar? Panama is een land van sterke, hardwerkende mensen. En bovendien hebben ze een kroon. Volgens Quinn is er ook “veertig procent kans”.

Op het einde van de video is nog te zien hoe Quinn uiteindelijk nog haar kroon opzet en “Lang leve Panama” zegt.

In aanloop naar alle WK-wedstrijden van de Rode Duivels zal de weerman- of vrouw van elke tegenstander van onze Duivels een voorspelling geven.