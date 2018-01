Wallays wint rit in Ronde van San Juan

Jelle Wallays heeft de zesde rit in de Ronde van San Juan gewonnen. Onze landgenoot overleefde de vlucht van de dag en soleerde naar de dagzege. De Argentijn Gonzalo Najar blijft leider.

De zesde etappe in de Ronde van San Juan leek er een voor de sprinters, maar een ruime kopgroep stak daar een stokje voor. Het verschil in de slotkilometers was beperkt, maar onze Jelle Wallays bleef uit de greep van het peloton.

Voor Lotto-Soudal is het al de vierde overwinning van het jaar. André Greipel won eerder twee ritten in de Tour Down Under en Tim Wellens won deze week in Mallorca.