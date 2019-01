WADA legt Rusland geen nieuwe sancties op

Het Wereldantidopingagentschap WADA legt het Russisch antidopingagentschap Rusada geen nieuwe sancties op. Dat maakte het WADA zelf bekend.

De Russen kwamen onlangs opnieuw in opspraak nadat ze veel te laat gegevens uit het dopinglabo in Moskou overgemaakt hadden. "Meerdere leden van het Uitvoerend Comité hebben hun teleurstelling omtrent die vertraging uitgesproken, maar zijn tevens van mening dat er daarvoor geen sanctie moet worden opgelegd", verklaarde WADA-voorzitter Craig Reedie in een mededeling.

De experten van het WADA hadden de gegevens ten laatste op 31 december moeten ontvangen, wat uiteindelijk pas begin januari gebeurde.

Heel wat stemmen gingen vervolgens op om Rusland opnieuw te schorsen. In 2015 werd Rusland geschorst nadat er een groot dopingsysteem, geleid door de Russische staat, aan het licht kwam.

Vooral tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji, in Rusland, werd er gefraudeerd.

Vorig jaar in september werd die schorsing onder voorwaarden opgeheven. Eén van die voorwaarden was volledige inzage in de gegevens van het gecontesteerde dopinglab in Moskou.