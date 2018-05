Waasland-Beveren ontslaat trainer Vermant

Eersteklasser Waasland-Beveren heeft daags na de zware 8-0 nederlaag op het veld van Zulte Waregem hoofdcoach Sven Vermant ontslagen, zo maakte de club bekend.

"De club grijpt in na de aanhoudende slechte resultaten, met de wanprestatie op het veld van Zulte Waregem als absolute dieptepunt", klinkt het in de mededeling op de website van de club. “Als een ploeg verliest, is het niet alleen de trainer, maar ook de overige stafleden, spelers én bestuur die verantwoordelijk zijn. Ieder van hen zal voor zichzelf moeten evalueren wat er misgaat, conclusies trekken en bijsturen.”

Waasland-Beveren verloor gisteren in Playoff II met 8-0 van Zulte-Waregem. De club pakte amper vijf punten in acht speeldagen tijd en staat daardoor laatste in groep A.

Vermant noemde de prestatie van zijn club gisteren nog "een schande".

"Er zijn nog twee matchen die ons resten in deze nacompetitie. We verwachten een sterk signaal vanuit de ploeg. Er is heel veel geloof in deze groep, het is aan hen om dat geloof te bevestigen in de overige twee partijen", klinkt het nog in de mededeling van de club.