Waarom België misschien vanavond beter verliest

Groepswinst: voor de Rode Duivels een vergiftigd geschenk. Afgaande op de potentiële tegenstanders vanaf de achtste finales alleszins. Indien Hazard en co Engeland achter zich laten in groep G, wacht in een eventuele kwartfinale Brazilië of Mexico. In het andere geval is dat Zweden of Zwitserland. Hemelsbreed verschil.

Indien België zich tot groespwinnaar kroont:

ACHTSTE FINALE: Colombia, Japan of Senegal

KWARTFINALE: Brazilië of Mexico

HALVE FINALE: Frankrijk, Argentinië, Portugal of Uruguay

Indien België tweede wordt:

ACHTSTE FINALE: Colombia, Japan of Senegal

KWARTFINALE: Zweden of Zwitserland

HALVE FINALE: Spanje, Rusland, Denemarken of Kroatië